Нельзя сказать, что президент говорит неправду. В логике "Ваш вопрос решен - вам отказано!" процедура решения вопроса об автокефалии уже запущена.... Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Джангиров.

"ЧТО БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Константинопольский патриарх (доктор теологии по каноническому праву) не спеша соберет мнение всех 14 поместных церквей и проведет внеочередной синод по данному вопросу. Так как требуется единогласие, то до голосования дело даже не дойдет.

Синод на Фанаре -- скорее только -- посетит лично патриарх Кирилл, с которым Варфоломей в любом случае должен посоветоваться напрямую, так как речь идет о канонической территории РПЦ...

PS. Нельзя сказать, что Президент говорит неправду. В логике "Ваш вопрос решен - вам отказано!" процедура решения вопроса об автокефалии уже запущена...." - Заявил Дмитрий Джангиров.

По мнению протоиерея Николая Данилевича, Константинопольский Патриархат намерен согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными Православными Церквями.

Константинопольский патриархат, который является ответственным за Всеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

"Оставляя за скобками вопрос о том, кому это автокефалию предоставлять и другие моменты, хотел бы обратить внимание на два момента в тексте заявления:

1. "...Вселенский Патриархат ... который имеет ... ответственность за Всеправославное единство ..." Решил в связи с этим

2."иметь близкое общение с другими Православными Церквами с целью сообщения (их об этом) и согласования (с ними этого вопроса) " [перевод с греческого мой]", – пишет о.Николай.

По его словам, это означает, что Константинопольский Патриархат, который является ответственным за Всеправославное единство,

"1. Не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало,

2. Имеет намерение согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными Православными Церквями. А именно об этом шла речь во вчерашнем заявлении ОВЦС УПЦ (привет вл. Евстратию Зари, Ю. П. Черноморцу, и другим комментаторам, которые критиковали этот пункт заявления, настаивая, что будто бы КПль (Константинополь, – ред. ) может сам без других Церквей это сделать".

"Таким образом, верующим УПЦ можно быть спокойными. Другие детали завтра. А сегодня можно спать спокойно. По крайней мере, верующим УПЦ. Спокойной ночи!", – написал замглавы ОВЦС.

Ранее, 22 апреля Секретариат Константинопольского Патриархата заявил о том, что Синод рассмотрит вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как это было сделано на предыдущих сессиях Синода.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем аккаунте в Facebook, что "Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви".

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