Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие в специальном заседании (“outreach session”), посвященном ситуации в Украине, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран Большой Семерки. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“В ходе специальной сессии был обговорен вопрос о новых вызовах, которые несет гибридная российская агрессия, необходимости сохранения суверенитета и восстановления территориальной целостности нашего государства, сохранения санкционного давления на Россию и поддержки реформ в Украине”, — указано в сообщении.

Министры также обсудили перспективы миротворческой миссии на Донбассе.

Павел Климкин отметил: “Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по Большой Семерке видят атаку на Украину как атаку на этот свободный, демократический мир”.

Находясь в Торонто, министр П.Климкин провел также ряд переговоров с иностранными коллегами: и.о. Государственного секретаря США Джоном Салливаном, Министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, Министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Во время встречи с лидерами украинской общины были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на консолидацию международного сообщества по поддержке нашего государства и противодействию агрессии РФ.

Как сообщал Климкин рассказал подробности разговора на встрече в рамках G7.

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