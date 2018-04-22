Компания проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов, пишет со ссылкой на .

"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам . Мы разбираемся в этих сообщениях", - сказал представитель пресс-службы , не уточнив, чем вызваны проблемы.

Пользователи в России в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту . По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который . Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем - на подсеть , сообщал Роскомнадзор.

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