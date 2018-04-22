В городе Борзна на Черниговщине, на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего машина упала в реку. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

“Получив сообщение о страшном дорожно-транспортном происшествии, на место происшествия немедленно выехали руководство и следственно-оперативная группа Борзнянского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области”, — указано в сообщении.

Полицейские, прибывшие на место, установили, что водитель грузовика, двигаясь по городу и приближаясь к мосту, выехал на встречную полосу, чтобы повернуть. Посреди поворота водитель увидел велосипедистку и маневрируя, пытался избежать столкновения.

“Однако это ему не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла. Между тем крупногабаритный тяжелый автомобиль действительно потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение оказались напрасными. Фура сбила перила мостового ограждения и влетела в реку. Вследствие этого ДТП водитель грузовика также погиб. Сейчас полицейские со спасателями ждут водолазов, чтобы достать его тело из затопленной кабины автомобиля”, — добавили в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый список досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

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