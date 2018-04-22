«Мы привезем в Гаагу живых свидетелей, которые вам подтвердят, что это была постановка».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что приложит максимум усилий, чтобы привезти в Гаагу, где расположена штаб-квартира организации, сирийского мальчика, который засвидетельствует, что химатака в Думе была якобы инсценировкой, информирует svodka.net.

«В какой-то момент я сказал западным коллегам: «Мы, наверное, теперь с вами по-другому будем говорить, раз вы не понимаете то, что предъявляем факты какие-то. Мы тогда сюда привезем в Гаагу живых свидетелей, которые вам подтвердят, что это была постановка. Я сделаю все возможное, чтобы мальчик выступил здесь», — рассказал Шульгин в интервью НТВ.

На вопрос, могут ли запретить выступление мальчика в Гааге, Шульгин заметил, что «все возможно».

Читайте: Гааги много не бывает: Утренние новости от Олега Пономаря

Ранее сирийский мальчик Хасан Диаб в эфире кремлевского пропагандистського телеканала «Россия 24» рассказал подробности якобы постановочного ролика «Белых касок». По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывов идти в больницу. Они побежали в больницу, и как только Хасан Диаб вошел в нее, его схватили и начали поливать водой, а после этого положили на кровать с другими людьми.

Как сообщал «Обозреватель», ранее председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков утверждал, что фото- и видеоматериалы из Сирии с жертвами химатаки были фальшивыми.

Напомним, 7 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атакипогибли не менее 150 человек. Позже в ООН заявили о сотнях пострадавших.

Читайте: В России выпал снег (ВИДЕО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира