Об этом свидетельствуют результаты обнародованного в пятницу, 1 ноября, социологического опроса, проведенного телекомпанией ABC вместе с газетой The Washington Post.

Указано, что 47% участников опроса выступают против процедуры импичмента в отношении американского лидера.

При этом между респондентов-демократов число тех, кто поддерживает отстранение Трампа от власти, составляет 82%. Среди республиканцев данная цифра составляет лишь 18%.

Кроме того, 66% респондентов считают, что поведение Трампа не соответствует занимаемой им должности. А 50% опрошенных полагают, что Трамп использует президентство ради собственной выгоды. В целом деятельность Трампа на посту главы американской администрации одобряют лишь 38% респондентов.

Также сообщается, что 55% американцев считают, что Трамп совершил «что-то не так» в своих отношениях с Украиной, а 47% – что это «серьезно неправильно». При этом точка зрения по этому вопросу, тесно связана с поддержкой импичмента. Еще 35% считают, что он не сделал ничего плохого с Украиной, а 10% не определились.

Опрос, в котором приняли участие – более 1 тыс. человек, проводился с 27 по 30 октября. Погрешность результатов составляет около 3,7%.

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