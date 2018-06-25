|Нападение на цыган в Львове: состояние раненого юношу улучшилось
|25.06.2018 15:15
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Юноша рассказал, что у него уже почти ничего не болитСостояние раненого во время нападения на лагерь цыган в Львове 19-летнего Раджа Арпадома улучшилось, его должны выписать из больницы 27 июня.
Фото: Громадське
Арпадома перевели в лучшую палату, он уже смог вставать с постели и ходить. Юноша рассказал, что у него уже почти ничего не болит, кроме груди, где его ударили в легкие, сообщает корреспондент Общественного .
По словам пострадавшего, около 10-11 нападающих пришли в лагерь с палками, ломами и ножами. Ромы спали в лагере, когда нападавшие начали громить их палатки.
Ранее врач-травматолог 8-й городской больницы Львова Владимир Баляс заявлял, что ранен юноша попал к ним в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь цыган , в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган, а также задержала всех нападавших . Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападающим сообщили о подозрении.
В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
По подозрению в нападении задержали 8 человек, большинству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.
Совет Европы осудил набег на лагерь цыган в Львове .