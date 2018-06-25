Юноша рассказал, что у него уже почти ничего не болит

Арпадома перевели в лучшую палату, он уже смог вставать с постели и ходить. Юноша рассказал, что у него уже почти ничего не болит, кроме груди, где его ударили в легкие, сообщает корреспондент Общественного .

По словам пострадавшего, около 10-11 нападающих пришли в лагерь с палками, ломами и ножами. Ромы спали в лагере, когда нападавшие начали громить их палатки.

Ранее врач-травматолог 8-й городской больницы Львова Владимир Баляс заявлял, что ранен юноша попал к ним в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча.

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь цыган , в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган, а также задержала всех нападавших . Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападающим сообщили о подозрении.