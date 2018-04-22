На проходящем в литовском Каунасе чемпионате мира по хоккею в дивизионе В1 сборная Украины выиграла у румын со счетом 3:0. Вчера 23.43 | комментариев: Сборная Украины забросила три шайбы Фото: wmib2018.iihf.hockey В первом периоде счет открыл Кирилл Катрич, еще две шайбы влетело в ворота румын во втором периоде, отличились Дмитрий Нименко и Никита Буценко. В третьем периоде шайб заброшено не было. Итоговый счет – 3:0.Также в первом туре Япония в овертайме обыграла Эстонию (2:1), а Литва – Хорватию (3:0).Следующую игру на чемпионате мира сборная Украины проведет 23 апреля против сборной Эстонии.Турнир, который проходит в литовском Каунасе, завершится 28 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины сборная периоде мира румын Теги: спорт