На проходящем в литовском Каунасе чемпионате мира по хоккею в
дивизионе В1 сборная Украины выиграла у румын со счетом 3:0. Вчера
23.43 | комментариев: Сборная Украины забросила три шайбы Фото:
wmib2018.iihf.hockey В первом периоде счет открыл Кирилл Катрич,
еще две шайбы влетело в ворота румын во втором периоде, отличились
Дмитрий Нименко и Никита Буценко. В третьем периоде шайб заброшено
не было. Итоговый счет – 3:0.Также в первом туре Япония в
овертайме обыграла Эстонию (2:1), а Литва – Хорватию
(3:0).Следующую игру на чемпионате мира сборная Украины проведет 23
апреля против сборной Эстонии.Турнир, который проходит в литовском
Каунасе, завершится 28 апреля.
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