Вчера, 21 апреля, на юге Японии в поселке Кика умерла 117-летняя Наби Тадзима. Она - последний человек, родившихся в XIX в - 4 августа 1900-го.

Тадзима умерла в больнице, в которой находилась с января 2018 года, передает со ссылкой на .

В то же время 10 апреля, она вошла в тройку старейших долгожителей в истории.

В Тадзио было более 160 потомков. Включая прапраправнуков.

По официальным данным, теперь самым старым человеком на Земле является японка Тие Мияко. Она родилась 2 мая 1901 года.

В Чили умер Селин Вильануэва Харамильо, которого считали самым старым человеком мира. Мужчина ушел из жизни в возрасте 121 года.

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