Трамп на своей странице в Twitter подчеркнул, что еще рано говорить о решении проблемы Северной Кореи.

«Мы далеки от решения вопроса Северной Кореи. Может, все получится, а может — нет. Только время покажет. Но то, что я делаю, следовало сделать уже давно», — написал он.

Также американский руководитель раскритиковал СМИ за утверждения, что США пошли на уступки Ким Чен Ыну в переговорах по денуклеаризации корейского полуострова.

«Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC только что заявил, что мы столько только сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они не уступили ни в чем. Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для мира), закрытие полигона и отказ от дальнейших испытаний», — добавил Трамп.

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