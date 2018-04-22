Вселенский патриархат подчеркивает, что заботится о сохранении единства православия и православных церквей во всем мире

Об этом говорится в сообщении Константинопольского патриархата от 22 апреля.

"Святой и Священный Синод под председательством Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, которое происходило с 19 по 20 апреля. Все вопросы повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и приняты соответствующие решения", - говорится в официальном сообщении Святого и Священного Синода.

Вселенский патриархат подчеркивает, что заботится о сохранении единства православия и православных церквей во всем мире, особенно в отношении украинской православной нации, которая получила христианскую веру из Константинополя.

"Как настоящая Материнская Церковь, она (Константинопольский патриархат) рассматривала вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как это было сделано в предыдущих синодальных сессиях, и, получив от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы украинских православных христиан, ходатайство о предоставлении автокефалии решила тесно общаться и координировать свои отношения с сестринскими православными церквями по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Не уточняется, какие будут дальнейшие шаги по просьбе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви".

Украинская Православная Церковь считает обращение президента Украины и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.