У побережья Ливии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. В результате происшествия погибли 11 человек, 83 других мигрантов получили спасатели. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.

Сообщается, что во время еще одной спасательной операции спасли 180 мигрантов.

Во время первой операции патруль береговой охраны смог спасти 83 нелегальных мигрантов, однако 11 человек утонули. Лодка перевернулась в нескольких милях от Сабраты, прибрежного города Ливии.

“11 мигрантов утонули, когда лодка перевернулась, однако остальные были спасены, они выжили”, — сообщил представитель береговой охраны.

Другая спасательная операция состоялась у побережья города Злитен на востоке страны, где 180 мигрантов были перехвачены на двух лодках. Беженцев из африканских стран перехватили и вернули в порт Триполи.

Как сообщал во Франции зафиксировали рекордное подачи заявок на убежище.

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