По меньшей мере 25 человек погибли в Никарагуа во время столкновений демонстрантов с полицией пострадали более 100

Как сообщает BBC, Анхель Гахона раз рассказывал через Facebook Live о повреждении банка в городе Блуфилдс на побережье Карибского побережья, когда в него попала пуля. На видео видно, как мужчина упал на землю и начал истекать кровью.

Перед выстрелом журналист рассказывал о поврежден банкомат.

Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь.

Кто стрелял, неизвестно.

Как сообщает DW, по меньшей мере 25 человек погибли в Никарагуа во время столкновений демонстрантов с полицией пострадали более 100. Протесты начались 18 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства продвигать реформы национальной системы социальной защиты на фоне финансового кризиса. Реформы, которые вступили в силу в среду, 18 апреля, применяют налог в размере 5% к пенсиям по возрасту и инвалидности и увеличивают взносы, которые платят как работники, так и работодатели. Правительство обвиняют в том, что пенсионеры и работники теперь вынуждены платить за неэффективное управление системой.

Президент Даниэль Ортега предложил переговоры, однако лидеры протеста отказались, заявив, что сначала должно прекратиться насилие со стороны полиции, пишет BBC. Протестующие повредили и подожгли правительственные здания, в несколько городов на улицы вышли военные. Студенты из политехнического университета в Манагуа забаррикадировались в корпусе университета.

Протесты стали самым большим вызовом для власти Ортеги с момента его вступления в должность в 2007 году. Он уже заявил, что новые пенсионные меры не будут вступать в силу до 1 июля, что дает правительству и частному сектору время для переговоров. С развертыванием армии по всей стране, правительство уверено, что держит ситуацию под контролем. Протестующие же обвиняют полицию и сторонников правительства в жестокости.

В Amnesty International заявили, что власть осуществляет "страшное подавления инакомыслия".