Такое мнение высказал знаток Украинского института будущего Илия Куса.

«Нам невыгодно, если Путина поменяют на какого-то радикального сумасшедшего «ястреба» вроде Игоря Гиркина (экс-главарь боевиков «ДНР» – ред.) — тех маргиналов, которые сейчас на подъеме в России. Риторика России в последнее время приводит к тому, что из маргинеса поднимаются элементы, намного более страшные, чем Путин», — заявил эксперт.

«На самом деле, Владимир Путин довольно управляемый, его финансовые ресурсы лежат на западных счетах. Все об этом знают, в том числе финансовая разведка США», — пояснил Куса.

По мнению эксперта, президент РФ «не является сумасшедшим радикалом или ультранационалистом вроде Эдуарда Лимонова — есть намного хуже».

«Смена режима нам выгодна, потому что он неприемлем для Украины. Но нужна смена и команды, потому что если заменят только Путина, ничего не изменится… Нам выгодно, если вместо Путина придет либеральное крыло российской элиты, более ориентированное на Запад», — добавил он.

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