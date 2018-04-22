Отказ Украины от оккупированных территорий и аннексия их Россией, а также возвращение Донбасса военным путем, по мнению экспертов, являются менее вероятными.

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Журнал Новое Время провел экспертный опрос, чтобы оценить, какие последствия для всей Украины будут иметь каждый из четырех наиболее вероятных сценариев развития ситуации на Донбассе от аналитиков Украинского института будущего (УИБ). Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Сценарий №1: Ни войны, ни мира — вероятность 75%

Самый устойчивый сценарий: консервация нынешней ситуации до 2020 года — до момента появления в Украине новых президента и парламента.

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Украинская правящая элита при таком ходе событий будет опасаться делать резкие шаги, способные нарушить нынешний статус-кво. Четкого и конкретного плана возвращения региона так и не появится. Во внутренней политике Украины усилятся те силы, которые постоянно играют на теме войны, в том числе и Оппозиционный блок.

Экономика страны продолжит плавный рост на уровне нынешних 2‑3 % в год. Также властям придется обновлять инфраструктуру подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, которые сильно завязаны на дороги и узлы, оказавшиеся на оккупированных землях. В целом реконструкция инфраструктуры потянет на $ 2‑3 млрд.

Сценарий №2: Возвращение Донбасса мирным путем — вероятность 18%

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Мирное возвращение вероятно по двум вариантам — “троянский конь” и “миротворческая миссия”.

“Троянский конь” действительно означает выполнение Минских договоренностей по российскому варианту: оккупированные территории перейдут под формальную юрисдикцию Украины.

Там пройдет амнистия, под которую подпадет множество боевиков. В регионе пройдут местные выборы, и их победителями станут пророссийские силы. Донбасс обретет особый статус и автономию с возможностью влиять на Киев, в то время как последний будет ограничен в своем воздействии на “республики”.

В обществе возрастет роль людей войны: на фоне их недовольства ситуацией может появиться милитаристическое движение.

“Миротворческая миссия” — ввод в регион ограниченного контингента иностранных миротворцев под международным мандатом.

Однако высоки шансы того, что “голубые каски” расположатся не на границе Украины с Россией, а на линии фронта с “ЛДНР”. В таком случае Украина не получит полного доступа к происходящему на оккупированной части, и ситуация станет развиваться по сценарию Приднестровья. Чтобы “закрыть” всю оккупированную территорию, по подсчетам ООН, необходимо не меньше 20 тыс. миротворцев. И в таком случае большую часть “голубых касок” могут составить россияне.

Сценарии №3 и №4 — отказ Украины от оккупированных территорий и аннексия их Россией, а также возвращение Донбасса военным путем, по мнению экспертов, являются менее вероятными — 5 и 2% соответственно. Причем в первом случае в итоге может проиграть Россия, а во втором — Украина.

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