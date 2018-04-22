Помимо баллистической ракеты, которую силы ПВО Саудовской Аравии
обезвредили на подлете к приграничному с Йеменом городу, еще одна
запущенная боеголовка упала в пустынном районе. Саудовская Аравия
воюет против хуситов в Йемене Фото: ЕРА Еще одна ракета упала в
пустынном районе возле Наджрана, который находится на юге
Саудовской Аравии, рядом с Йеменом.Власти страны информируют, что
ракеты были запущены хуситами, которые находятся на территории
Йемена.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014
года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо
Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе
с Саудовской Аравией. Часть территории страны контролируют
исламисты из "Аль-Каиды".ПВО Саудовской Аравии часто были вынуждены
сбивать ракеты хуситов. В частности, 4 ноября 2017 года
баллистическая ракета была перехвачена в окрестностях
Эр-Рияда. Взрыв был слышен в аэропорту города.
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