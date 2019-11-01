Погода, Новости, загрузка...
В Ровенской области пьяный водитель сбил патрульных полицейских
01.11.2019 21:54
В Ровенской области пьяный водитель сбил патрульных Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 