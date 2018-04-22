могут оставить в Средиземном море авианосец USS Harry S. Truman, чтобы контролировать Россию, передает со ссылкой на .

Сейчас ведутся переговоры о возможности перебросить авианосец к Суэцкому каналу, сообщает Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Решение соответствует новой военной доктрине . В ней главным приоритетом указано стратегическое соперничество между государствами, а не противодействие терроризму.

Окончательное решение еще не принято.

Американский авианосец в Средиземном море будет предупреждением президенту Сирии Башару Асаду по поводу использования химического оружия.

Если оставят военный корабль в Средиземном море, это может нарушить принцип ротации авианосцев в Ближневосточном регионе. Он закреплен со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года.

В Сирии убили боевика, который воевал против украинских военных на оккупированном Донбассе. 25-летний Владимир Прокофьев родом из поселка Камьяномостское Майкопского района Адыгейской республики . Приехал на оккупированную Донетчину с другими российскими наемниками. После того его перебросили воевать в Сирию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира