Об этом рассказала журналистка «Обозревателя» Галина Остаповец в своем блоге, показав соответствующие фото.

«Я почему-то всегда думала, что детские отделения должны быть «вылизанные», все должно быть стерильно и идеально чистое», — написала она.

«Посмотрите на эти кровати, ну точно привет из восьмидесятых. Даже боюсь подумать, сколько лет им пользовались, судя по его виду. А на нем должны спать дети, даже младенцы», — возмущена журналистка.

Она отметила, что в больнице очень холодно и вовсе нет горячей воды, а после пациентов остается мусор под кроватями, уборку которого в отделении игнорируют.

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