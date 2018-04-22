"Страна" опубликовала скриншоты сообщений с упоминанием лидера нацистов Адольфа Гитлера в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook, предположительно принадлежащих замдиректора по воспитательной работе школы №100 города Львова Марьяне Батюк. Вчера 23.18 | комментариев: Марьяна Батюк: Я считаю, что Гитлер это преступник и немецкие власти, как и коммунистическая, оккупационная власть Фото: Мар'яна Батюк / Facebook Как утверждает "Страна", скриншоты сделали пользователи соцсетей в день скандала. Батюк подтвердила, что запись с поздравлениями Гитлера была опубликована на ее странице в Facebook, однако заявила, что ее страницу взломали. По словам учительницы, она удалила скандальный пост как только его увидела. Сейчас страница Батюк полностью очищена от всех сообщений, кроме нескольких фотографий и поста, в котором она называет Гитлера преступником, сделанного после начала скандала.Однако на скриншоте, опубликованном "Страной", есть еще одно упоминание Гитлера на странице Батюк. Судя по дате, пост был написан 5 апреля 2018 года. Скриншот: strana.ua Также в Facebook у Батюк есть фотография школьников, которые изображают интернациональное приветствие, символизирующее принадлежность или солидарность с немецким "Рот Фронтом" и было символом борьбы с фашизмом в 1930-х годах. Жест символизировал единство пролетариата всех стран и готовность до конца бороться за победу Интернационала.Батюк пишет, что на фотографии – семиклассники львовской школы №100, которые "создают клуб интересующихся историей" и сделали объявление "про набор потомков Дивизии Галичина". Скриншот: strana.ua Про наличие у Батюк "ВКонтакте" ничего не известно. И на данный момент ее аккаунт в этой запрещенной в Украине соцсети отсутствует. Однако "Страна" публикует сообщения от 2016 и 2015 года со страницы, подписанной как Мар'яна Батюк. В них Батюк ничего в них не пишет, но перепащивает сообщения других пабликов или пользователей. Скриншот: strana.ua Скриншот: strana.ua Скриншот: strana.ua В сообщении о Гитлере, которое появилось на странице Батюк утром 20 апреля, было написано: "Великий человек, как ни крути". Были также приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент публикация на странице депутата отсутствует.Депутат от ВО "Свобода" заявила в эфире телеканала NewsOne, что считает провокацией размещение на ее странице в Facebook поздравления с днем рождения Гитлера. При этом она рассказала, что до сих пор не может увидеть, когда именно неизвестные заходили на ее страницу в соцсети и публиковали пост якобы от ее имени. По словам Батюк, ее Facebook на английском, и она "просто не знает", как посмотреть информацию, кто и когда заходил в ее аккаунт.21 апреля внефракционный нардеп Борислав Береза заявил, что Батюк "фанатеет от Гитлера и нацистских тем", и опубликовал ряд скриншотов, по его информации, – из аккаунтов Батюк "ВКонтакте". При этом поиск в соцсети "ВКонтакте" не выдает в настоящее время страницы Батюк.Управление образования Львовского горсовета проводит служебное расследование в школе №100, где работает Батюк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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