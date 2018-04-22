|В соцсетях львовской учительницы Батюк нашли другие упоминания Гитлера
|22.04.2018 23:51
|
Скриншот: strana.ua
Также в Facebook у Батюк есть фотография школьников, которые изображают интернациональное приветствие, символизирующее принадлежность или солидарность с немецким "Рот Фронтом" и было символом борьбы с фашизмом в 1930-х годах. Жест символизировал единство пролетариата всех стран и готовность до конца бороться за победу Интернационала.Батюк пишет, что на фотографии – семиклассники львовской школы №100, которые "создают клуб интересующихся историей" и сделали объявление "про набор потомков Дивизии Галичина".
Скриншот: strana.ua
Про наличие у Батюк "ВКонтакте" ничего не известно. И на данный момент ее аккаунт в этой запрещенной в Украине соцсети отсутствует. Однако "Страна" публикует сообщения от 2016 и 2015 года со страницы, подписанной как Мар'яна Батюк. В них Батюк ничего в них не пишет, но перепащивает сообщения других пабликов или пользователей.
Скриншот: strana.ua
Скриншот: strana.ua
Скриншот: strana.ua
В сообщении о Гитлере, которое появилось на странице Батюк утром 20 апреля, было написано: "Великий человек, как ни крути". Были также приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент публикация на странице депутата отсутствует.Депутат от ВО "Свобода" заявила в эфире телеканала NewsOne, что считает провокацией размещение на ее странице в Facebook поздравления с днем рождения Гитлера. При этом она рассказала, что до сих пор не может увидеть, когда именно неизвестные заходили на ее страницу в соцсети и публиковали пост якобы от ее имени. По словам Батюк, ее Facebook на английском, и она "просто не знает", как посмотреть информацию, кто и когда заходил в ее аккаунт.21 апреля внефракционный нардеп Борислав Береза заявил, что Батюк "фанатеет от Гитлера и нацистских тем", и опубликовал ряд скриншотов, по его информации, – из аккаунтов Батюк "ВКонтакте". При этом поиск в соцсети "ВКонтакте" не выдает в настоящее время страницы Батюк.Управление образования Львовского горсовета проводит служебное расследование в школе №100, где работает Батюк.
Поделитесь статьей с друзьями