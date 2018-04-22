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"Танюючий мільйонер" влаштував вечірку з довгоногими моделями (ВІДЕО)
22.04.2018 23:53
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Джанлука Ваккі, якого шанувальники називають не інакше, як "танцюючий мільйонер", днями порадував фанатів новим роликом, на якому танцює біля басейну у компанії довгоногих красунь у бікіні.

"Любов", - підписав відео Джанлукка. Схоже, хтось змінює дівчат, немов рукавички!

У ролику мільйонер грає у пляжний волейбол, а потім "випадково" м'яч летить у бік пишноформих красунь.

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 17 Кві 2018 р. о 6:39 PDT


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