|"Танюючий мільйонер" влаштував вечірку з довгоногими моделями (ВІДЕО)
|22.04.2018 23:53
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Джанлука Ваккі, якого шанувальники називають не інакше, як "танцюючий мільйонер", днями порадував фанатів новим роликом, на якому танцює біля басейну у компанії довгоногих красунь у бікіні.
"Любов", - підписав відео Джанлукка. Схоже, хтось змінює дівчат, немов рукавички!
У ролику мільйонер грає у пляжний волейбол, а потім "випадково" м'яч летить у бік пишноформих красунь.
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