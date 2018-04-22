|В зоне отчуждения задержали четверых незаконно проникших сталкеров
|22.04.2018 23:54
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Пограничники Житомирского отряда обнаружили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС группу так называемых сталкеров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 22 апреля.
Четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма.
Против них составили административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
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