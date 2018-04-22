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В зоне отчуждения задержали четверых незаконно проникших сталкеров
22.04.2018 23:54
В зоне отчуждения задержали четверых незаконно проникших сталкеров Четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма. Фото: Прес-служба Держприкордонслужби УкраїниК зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма

Пограничники Житомирского отряда обнаружили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС группу так называемых сталкеров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 22 апреля.

Четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма.

Против них составили административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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