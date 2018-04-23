|Коноплянка оформил гол и результативный пас в игре Бундеслиги
|23.04.2018 00:04
|
В противостоянии 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Шальке" играл на выезде в Кельне, футболист сборной Украины Евгений Коноплянка продемонстрировал результативные действия, информирует со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Вингер сборной появился в стартовом составе гостей и уже на 5-й минуте нацеленную фланговую передачу игрока сборной Украины превратил в гол Брель Эмболо. А на 24-й Коноплянка забил сам, и еще в первом тайме было делать минимум хет-трик. В конце концов, Евгений сыграл 64 минуты, а его команда не смогла дожать “Кельн” — 2:2.
Отметим, что при 56 очках в активе, “Шальке” идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.
Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе гельзенкирхенцев 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.