В Афганистане прогремел второй взрыв за день, передает со ссылкой на .

Взрыв произошел за два часа после первой атаки. В результате известно о 7-ми погибших и более 10-ти раненых, передает "Громадське".

Он прозвучал также у центра регистрации избирателей. Однако в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Первый взрыв произошел утром 22 апреля в Кабуле в центре регистрации избирателей. Насчитывается не менее 31 погибшего и более 50 раненых.

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