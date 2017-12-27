Так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинский

"Только Президент телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в окуповпному Россией Луганске" , - написал представитель президента Святослав Цеголко в Facebook .

"Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента" , - добавил Цеголко.

Как известно, у КПВВ "Майорское" так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинский , которых удерживала на оккупированной территории.

По данным "Общественного ТВ" , между освобожденных из плена "ЛНР" - Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".