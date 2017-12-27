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Порошенко поговорил с первыми освобожденными заложниками "ЛНР"
27.12.2017 16:42
Порошенко поговорил с первыми освобожденными заложниками "ЛНР"
Так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинский
Президент Украины Петр Порошенко поздравил первых освобожденных заложников из Донбасса.
Порошенко поговорил с первыми освобожденными заложниками "ЛНР" Фото: Адміністрація Президента України

"Только Президент телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в окуповпному Россией Луганске" , - написал представитель президента Святослав Цеголко в Facebook .

"Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента" , - добавил Цеголко.

Как известно, у КПВВ "Майорское" так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинский , которых удерживала на оккупированной территории.

По данным "Общественного ТВ" , между освобожденных из плена "ЛНР" - Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев. 

Ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".

Блогер Эдуард Неделяев, который имел проукраинскую позицию и иронически писал о жизни на оккупированной чатсини Луганщины, исчез в ноябре 2016 года. Контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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