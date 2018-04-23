|"Заря" в захватывающем матче сохранила шансы на "бронзу" УПЛ
|23.04.2018 00:29
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В воскресенье, 22 апреля, в 28-м туре чемпионата Украины "Заря" в Запорожье вырвала волевую победу над "Мариуполем" (3:1), передает со ссылкой на .
В первом тайме отличились гости: грубую ошибку допустил Гордиенко, который действовал на позиции центрального защитника. Футболиста безуспешно остановил мяч, хотел видпасувавты назад на голкипера Лунина, однако мяч перехватил Мишньов и вывел свою команду вперед.
После перерыва команды значительно оживились и подопечные Юрия Вернидуба все-таки смогли вырвать победу. Сначала забил Юре, которому ассистировал Громов, потом исправился Гордиенко после подачи с углового, а точку в добавленное время поставил Громов после стремительного выпада.
Таким образом, "Заря" одержала первую победу за последние четыре матча и сохранила шансы отстоять свой титул бронзового призера. От третьего места луганчан отделяет четыре очка.