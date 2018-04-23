На Ровенщине в селе Птыча представители Московского патриархата не дают отпевать погибшего украинского бойца, передает со ссылкой на .

"Николай Гуменюк был мобилизован весной 2014-го года в ряды 51-й отдельной механизированной бригады. Он погиб во время прорыва из окружения под Иловайск, близко села Новокатериновка. Тогда находившийся за рулем бортового ЗИЛ-131. Впоследствии, 1 сентября 2014 года тело подобрала группа медиков и военных полковника Палагнюка. Только недавно бойца идентифицировали анализом ДНК ", - сообщила журналистка Алина Дубовская, написал на странице в Facebook "Правый сектор".

Николай Гуменюк был похоронен в октябре 2014-го на Краснопольском кладбище. Его хотят перезахоронить в селе Птыча. Однако из-за конфликта с представителями Московского патриархата бойца не хотят отпевать в храме села.

Кроме того, прихожане московской церкви обвиняют погибшего бойца в "убийствах мирных граждан" на Донбассе.

В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать трагически погибшего ребенка. По словам предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета, отказ отпевать погибшего мальчика есть беззаконие Московского патриархата.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира