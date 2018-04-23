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Донецкий боевик Басурин пригрозил НАТО судом в Гааге
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23.04.2018 00:39
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По словам так называемого заместителя командующего оперативным
командованием "ДНР" Эдуарда Басурина, в зону вооруженного конфликта
на Донбассе прибыли инспекторы НАТО из Канады, Дании и Норвегии.
Боевики угрожают Альянсу судом в Гааге Фото: ЕРА По словам боевика,
на линию разграничения 15 апреля прибыла группа "натовцев" из
Канады, Дании и Норвегии. Басурин заявил, что это "является
основной причиной обострения ситуации на линии
соприкосновения".Пропагандисты из "ДНР" рассказывают об обстрелах
мирных людей украинскими военными."Разрушения и жертвы служат
только для формирования отчетных материалов об успешной работе
председателя инспекции полковника Франсуа Касолита из Канады и его
земляка майора Оуэна Брэдбури, прибывшего в составе подобной
инспекции в Донбасс уже во второй раз", – провозгласил
Басурин.Он отметил, что "ведется сбор доказательств причастности
НАТО к военным преступлениям" Вооруженных Сил Украины (ВСУ). И
пообещал передать эти материалы в "суды ДНР" и в международные
инстанции.В комментарии "РИА Новости" Басурин заявил, что
международными инстанциями могут быть инстанции "вплоть до
Международного суда в Гааге".Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько
раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось
добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа
в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на
Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики
нарушили его в первые сутки.
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