По словам так называемого заместителя командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуарда Басурина, в зону вооруженного конфликта на Донбассе прибыли инспекторы НАТО из Канады, Дании и Норвегии. Боевики угрожают Альянсу судом в Гааге Фото: ЕРА По словам боевика, на линию разграничения 15 апреля прибыла группа "натовцев" из Канады, Дании и Норвегии. Басурин заявил, что это "является основной причиной обострения ситуации на линии соприкосновения".Пропагандисты из "ДНР" рассказывают об обстрелах мирных людей украинскими военными."Разрушения и жертвы служат только для формирования отчетных материалов об успешной работе председателя инспекции полковника Франсуа Касолита из Канады и его земляка майора Оуэна Брэдбури, прибывшего в составе подобной инспекции в Донбасс уже во второй раз", – провозгласил Басурин.Он отметил, что "ведется сбор доказательств причастности НАТО к военным преступлениям" Вооруженных Сил Украины (ВСУ). И пообещал передать эти материалы в "суды ДНР" и в международные инстанции.В комментарии "РИА Новости" Басурин заявил, что международными инстанциями могут быть инстанции "вплоть до Международного суда в Гааге".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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