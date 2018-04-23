Член партии “Гражданский договор”, которая возглавляет протест в Армении, Рубен Рубинян обратился к протестующим на фоне массовых задержаний, к которым прибегли власти страны. Об этом сообщает со ссылкой на местное издание news.am.

Рубинян призвал продолжать акции гражданского неповиновения до тех пор, пока Серж Саргсян (бывший президент Армении, назначен премьером) не отступит. По словам Саргсяна, протестные акции в Ереване будут начинать каждый день в 8:15.

“Если будут провоцировать столкновения не идите на них, меняйте место. Жители областей или присоединяются к акциям в Ереване, или проводят акции в себя. Не забываем о тотальных забастовках”, — сказал он.

Один из лидеров протеста депутат Никол Пашинян, ранее задержанный за организацию митингов, призвал протестующих продолжать борьбу и самостоятельно организовываться. “Завтра должны суметь самоорганизоваться, ни в коем случае не идти на столкновение, обходить возможные места столкновений с полицией, ночью не оставаться на улице”, — его письмо перед собравшимися на площади Республики зачитала член партии “Гражданский договор” Елена Назарян.

Как сообщал армянская полиция сообщила о 232 человеке, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване.

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