Ученые планируют с помощью полученных данных отыскать скопление звезд, внутри которого, вероятно, сформировалось наше Солнце.

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Международная группа астрономов, возглавляемая австралийскими учеными, проанализировала «ДНК» более чем 340 000 звезд Млечного пути в поисках «братьев и сестер» нашего Солнца, которые сейчас потеряны в космосе, информирует svodka.net.

Это большая новость от амбициозного исследования неба Galactic Archaeology survey, или GALAH, запущенного в конце 2013 года с целью изучения формирования и эволюции галактик. К завершению исследования предполагается изучить более миллиона звезд.

Для проведения исследования неба GALAH используется спектрограф HERMES, установленный на 3,9-метровом англо-австралийском телескопе, расположенном в Австралийской астрономической обсерватории близ города Кунабарабран, Австралия.

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Этот релиз стал первой публикацией научных данных от проекта GALAH Survey.

Собранный «генетический материал» позволит астрономам проследить историю развития Вселенной от гелиево-водородного мира — какой она была сразу после Большого взрыва — до ее современного состояния, для которого характерно большое разнообразие химических элементов. Кроме того, ученые планируют с помощью полученных данных отыскать скопление звезд, внутри которого, вероятно, сформировалось наше Солнце.

Считается, что Солнце было сформировано внутри скопления, состоящего из нескольких тысяч звезд, однако в результате их движения в Галактике теперь эти звезды оказались рассеяны по-всему небу. Однако «ДНК» этих звезд, то есть их химический состав, должен быть идентичным — и изучив данные, собранные с помощью исследования неба GALAH, исследователи ожидают обнаружить «потерянных братьев и сестер» нашей звезды.

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Эта публикация данных от проекта GALAH примерно совпала по времени с ожидаемой вскоре большой публикацией данных от европейской космической миссии Gaia («Гея»), которая запланирована на 25 апреля. В рамках этой миссии получены научные данные по более чем 1,6 млон звезд Млечного пути.

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