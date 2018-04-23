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Террористы ИГИЛ угрожали расправой порнозвезде, которая снялась в порнофильме в хиджабе
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23.04.2018 00:55
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Бывшая порнозвезда Миа Халифа рассказала, что после съемок в
порнофильме от нее отреклась семья. Миа Халифа рассказала, что идея
снять в порнофильме женщину в хиджабе пришла в голову ее продюсерам
Фото: Mia Khalifa / Twitter По словам Халифы, она в детском
возрасте уехала из Ливана в США вместе с родителями, которые по
вероисповеданию являются христианами. По ее словам, она снималась в
порнофильмах три месяца и ушла из этой индустрии в 2015
году.Девушка рассказала, что идея снять в порнофильме женщину в
хиджабе пришла в голову ее продюсерам. Она пояснила, что могла
отказаться одевать хиджаб, но ей был 21 год, она была "относительно
скромной" и не смогла четко сформулировать отказ.Через неделю после
размещения порнофильма Халифе начали угрожать убийством. Она
отметила, что от нее отреклась семья и родина, а на Ближнем Востоке
ее все ругали. Террористы ИГИЛ сделали в фотошопе картинку, на
которой заменили ее телом тело человека, которому рубят голову.
Также боевики взломали ее аккаунт в Instagram и начали размещать на
нем свою пропаганду.Халифа отметила, что действительно восприняла
угрозу и понимает, что последствия могли быть более опасными.
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