Бывшая порнозвезда Миа Халифа рассказала, что после съемок в порнофильме от нее отреклась семья. Миа Халифа рассказала, что идея снять в порнофильме женщину в хиджабе пришла в голову ее продюсерам Фото: Mia Khalifa / Twitter По словам Халифы, она в детском возрасте уехала из Ливана в США вместе с родителями, которые по вероисповеданию являются христианами. По ее словам, она снималась в порнофильмах три месяца и ушла из этой индустрии в 2015 году.Девушка рассказала, что идея снять в порнофильме женщину в хиджабе пришла в голову ее продюсерам. Она пояснила, что могла отказаться одевать хиджаб, но ей был 21 год, она была "относительно скромной" и не смогла четко сформулировать отказ.Через неделю после размещения порнофильма Халифе начали угрожать убийством. Она отметила, что от нее отреклась семья и родина, а на Ближнем Востоке ее все ругали. Террористы ИГИЛ сделали в фотошопе картинку, на которой заменили ее телом тело человека, которому рубят голову. Также боевики взломали ее аккаунт в Instagram и начали размещать на нем свою пропаганду.Халифа отметила, что действительно восприняла угрозу и понимает, что последствия могли быть более опасными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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