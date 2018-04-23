Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что им с женой "в определенной степени повезло" с рождением дочери в американском штате Нью-Йорк, где роды стали для них бесплатными. Омелян: Нам в определенной степени повезло Фото: Юрий Голик / Facebook "Моя жена в феврале улетела в Нью-Йорк для участия в Нью-Йоркской неделе моды, где она представляет не только собственный бренд (которому уже более 10 лет и успешно работает задолго до даже нашего знакомства), но и Украины. За собственные средства. Так случилось, что она во время показа заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка", – написал он.По словам министра, рождение в США не планировалось, "жена находилась на учете в обычном киевском роддоме"."По средствам. Нам в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас действительно составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, что будет соответственно отражено в моей декларации за 2018 год", – отметил Омелян. https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155757858938439 Новорожденную назвали Анной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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