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"Находилась на учете в обычном киевском роддоме". Омелян заявил, что рождение женой второго ребенка в США было незапланированным
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23.04.2018 01:12
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что им с
женой "в определенной степени повезло" с рождением дочери в
американском штате Нью-Йорк, где роды стали для них бесплатными.
Омелян: Нам в определенной степени повезло Фото: Юрий Голик /
Facebook "Моя жена в феврале улетела в Нью-Йорк для участия в
Нью-Йоркской неделе моды, где она представляет не только
собственный бренд (которому уже более 10 лет и успешно работает
задолго до даже нашего знакомства), но и Украины. За собственные
средства. Так случилось, что она во время показа заболела и врач
запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для
ребенка", – написал он.По словам министра, рождение в США не
планировалось, "жена находилась на учете в обычном киевском
роддоме"."По средствам. Нам в определенной степени повезло
воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность
бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного
полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания
в Штатах для нас действительно составляет аренда 30-метровой
квартиры и питания, что будет соответственно отражено в моей
декларации за 2018 год", – отметил Омелян.
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155757858938439
Новорожденную назвали Анной.
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