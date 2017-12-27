Лихорадка по биткоину: что дальше? Тема биткоина резко набирает интерес у самых разнообразных пользователей сети по всему миру. Все поисковики отмечают, что этот требование входит в десятку наиболее популярных. Что же происходит в мире криптовалют?



Впервые биткоин появился в 2009 году. Однако резкий рост его популярности, а соответственно и цены, начался в 2016-2017 годах. Еще в начале 2017 года стоимость одного биткоина была равна примерно 900 долларам США. Однако уже в декабре этого же года биткоин пробил невероятную для себя цифру. За 1 биткоин на биржах давали 20 000 долларов США. Казалось, ничто не может остановить неудержимый рост этой криптовалюты. Однако вслед за ростом произошел наибольший крах в истории биткоина на нынешний момент. Цена 1 монеты обвалилась до 10 000 долларов США в конце декабря. Многие начали было предрекать скорую смерть биткоина. Но не тут то было. Постепенно цена начала выравниваться, и сейчас биткоин торгуется около 15 000 долларов США за 1 монету. Что же будет дальше? Мнения аналитиков на этот счет существенно разнятся.



Представители авторитетного финансового учреждения Morgan Stanley высказали мнение, что стоимость биткоинов может упасть до нуля, пишет kp.ua. Это может произойти в том случае, если его не начнут использовать в качестве платежного средства. Эксперты считают, что недавнее падение цены биткоина вызвано как раз тем, что пока еще малое число компаний готовы принимать криптовалюту для оплаты своих товаров или услуг. Дальнейшее снижение курса может быть также вызвано низким объемом торгов. На биржах ежедневно торгуется на 3 миллиарда долларов операций по биткоинам. Для сравнения, торги на валютном рынке оцениваются триллионными транзакциями.



Тем не менее, стоит отметить, что биткоин не единственная криптовалюта. Сейчас их существует огромное количество, и постепенно появляются все новые. Наиболее популярные между них это Ethereum, Litecoin, DASH и Bitcoin Cash. Последняя образовалась вследствие разделения оригинального биткоина на 2 части. Это произошло из-за несогласия разработчиков системы о дальнейших путях развития и ускорения работы биткоин-платежей. Впрочем, разделение биткоина не сильно повлияло на рынок криптовалют. Всего лишь на только появился новый игрок, который демонстрирует уверенный рост. Конечно, сейчас его стоимость значительно ниже биткоина, и составляет на момент написания материала около 2 800 долларов США. Однако на момент разделения валюты в июне, Bitcoin Cash торговался по 300 долларов США. Таким образом, он уверенно растет в цене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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