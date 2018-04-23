В Ереване задержали лидера протестного движения, депутата Национального собрания Армении Никола Пашиняна. Это произошло во время демонстрации против назначения премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна, передает со ссылкой на .

Правоохранители применили специальные средства для того, чтобы удерживать демонстрантов. Их лидера задержали на улице Арцах, сообщает армянская служба "Радио ",

Полицейские начали разгонять митинг. Сейчас они с применением силы задерживают протестующих.

Задержали также другого оппозиционного депутата Сасуна Микаэляна.

Среди демонстрантов есть один пострадавший. Его забрала карета "скорой помощи".

Ранее в воскресенье Саргсян встретился с Пашиняном. Встреча продолжалась несколько минут. Саргсян отказался сложить полномочия. Встречу транслировали в прямом эфире.

Акция протеста в Ереване проходит с 13 апреля из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр. 17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. В тот же день руководитель оппозиционной партии "Общественный договор" и председатель парламентской фракции "Элк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.

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