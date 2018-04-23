Около полуночи в Берлине, Германия, украинский боксер-профессионал второго среднего веса Роман Шкарупа нанес первое поражение в карьере немецкому проспекту Элвису Гетеми. 39-летний харьковчанин нокаутировал соперника мощным правым прямым через руку. вышел одновременно с гонгом об окончании второго раунда, передает со ссылкой на .

Харьковчанин нокаутировал соперника одновременно с гонгом

До боя с украинцем у 26-летнего уроженца Косово было 10 побед в 10-ти поединках, из которых 8 нокаутов. Харьковчанина пригласили на бой незадолго до его проведения и он должен был стать очередной жертвой местного боксера.

Шкарупа свою последнюю победу праздновал более трех лет назад. После нее было три поражения - все по очкам. Понятно, что никто не ставил на украинского ветерана, который давно сочетает выступления на ринге с тренерской деятельностью. Но он преподнес сюрприз всем, особенно немцам. После остановки боя в углу Гетеми несколько минут приходили в себя, не понимая, что произошло.

Роман Шкарупа по прозвищу "The Lion Heart" ("Львиное Сердце") 15-й год выступает между профессионалов. Это его 28-я победа, 12-нокаутом. Потерпел семь поражений - лишь одна нокаутом, и два боя закончил вничью.

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