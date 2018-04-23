21 Совет Безопасности ООН провел встречу на юге Швеции, чтобы преодолеть глубокие разногласия относительно того, как положить конец войне в Сирии. Совет Безопасности ООН провел заседание в местечке Бакакра на юге Швеции Фото: ЕРА Власти Швеции, которая участвует в работе Совета на правах временного члена, пригласили 15 дипломатов, представляющих свои государства в Совете, и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.Издание не смогло подтвердить присутствие на встрече спецпосланника Стаффана де Мистуры, которому поручена координация действий ООН для прекращения войны между правительством главы Сирии Башара Асада и восставшими.Министерство иностранных дел Швеции приветствовало приход дипломатов ООН для неформального обсуждения главной международной проблемы, которую представляет из себя война в Сирии. В Стокгольме отмечают, что Швеция часто становилась местом ведения переговоров по урегулированию кризисных ситуаций.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки оон швеции сирии безопасности для Теги: мир