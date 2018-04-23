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Совбез ООН собрался в Швеции чтобы обсудить войну в Сирии
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23.04.2018 01:28
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21 Совет Безопасности ООН провел встречу на юге Швеции, чтобы
преодолеть глубокие разногласия относительно того, как положить
конец войне в Сирии. Совет Безопасности ООН провел заседание в
местечке Бакакра на юге Швеции Фото: ЕРА Власти Швеции, которая
участвует в работе Совета на правах временного члена, пригласили 15
дипломатов, представляющих свои государства в Совете, и
Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.Издание не смогло
подтвердить присутствие на встрече спецпосланника Стаффана де
Мистуры, которому поручена координация действий ООН для прекращения
войны между правительством главы Сирии Башара Асада и
восставшими.Министерство иностранных дел Швеции приветствовало
приход дипломатов ООН для неформального обсуждения главной
международной проблемы, которую представляет из себя война в Сирии.
В Стокгольме отмечают, что Швеция часто становилась местом ведения
переговоров по урегулированию кризисных ситуаций.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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