В полиции Киева отметили, что не получали заявлений об инциденте с
лагерем ромов на Лысой горе. Вчера 22.10 | комментариев: В С14
сообщили, что сожгли то, что убрали Фото: Сергій Мазур / Facebook
"По словам правоохранителей, официально к ним соответствующая
информация не поступала, никто заявлений не писал. На вопрос
корреспондента о том, планируется ли проверка факта сожжения лагеря
ромов на Лысой горе, в полиции отметили, что только после
официального обращения", – говорится в сообщении.В С14
объясняют, что не все ромы выполнили требование покинуть
территорию, "но после убедительных законных аргументов другие тоже
решили уйти". Мусор и демонтированные палатки "безопасно сожгли".
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