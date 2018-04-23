В полиции Киева отметили, что не получали заявлений об инциденте с лагерем ромов на Лысой горе. Вчера 22.10 | комментариев: В С14 сообщили, что сожгли то, что убрали Фото: Сергій Мазур / Facebook "По словам правоохранителей, официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал. На вопрос корреспондента о том, планируется ли проверка факта сожжения лагеря ромов на Лысой горе, в полиции отметили, что только после официального обращения", – говорится в сообщении.В С14 объясняют, что не все ромы выполнили требование покинуть территорию, "но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти". Мусор и демонтированные палатки "безопасно сожгли". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что лысой ромов горе полиции Теги: киев