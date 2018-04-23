В субботу, 21 апреля, 21.45, в 34-м туре Серии А "Милан" в родных стенах минимально уступил последней команде чемпионата "Беневенто" (0:1), передает со ссылкой на .

Единого влучноо удара на 29-й минуте нанес Йеммелло. Заключительные десять минут миланцы действовали в большинстве после удаления Диабате, однако подопечным Дженнаро Гаттузо это не помогло.

Примечательно, что команда из Кампании набрала четыре очка в двух матчах с "россонери" в этом сезоне. Таким образом, "Милан" стал самым удобным соперником для "Беневенто".

Ни один другой соперник не отдал команде, занимающей последнее место в Серии А, более трех очков.

"Милан" - "Беневенто" 0:1

Гол: Йеммелло, 29

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Сапата, Родригес, Борини (Сусо, 49), Кессие, Бигль (Локателли, 72), Бонавентура, Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне

"Беневенто": Пуджони, Санья, Гимсити, Тошка, Летиция, Катальди, Сандро Виола (Париджини, 77), Бриньоля (Венути, 68), Йеммелло (Диабате, 62), Джуричич

Предупреждения: Локателли, 82 -Санья, 59, Диабате, 74, Кессие, 90, Париджини, 90

Удаление: Диабате, 80 (второе предупреждение)

После 34 туров "Беневенто" продолжает находиться на последней ступеньке с 17 очками. "Милан" занимает 6 место и имеет в активе 54 очка, на 9 баллов отставая на "Интера".

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