Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Великобритании Борис Джонсон на полях министерской встречи стран G7 в Торонто в воскресенье обсудили двусторонние вопросы, а также Сирию, Иран и КНДР. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, передает

По ее словам, дипломаты “обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы, включая Сирию, Иран и КНДР”, “и.о. госсекретаря Салливан и министр иностранных дел Джонсон согласились продолжить работать с целью положить конец использованию сирийским режимом химического оружия ”, - добавила представитель Госдепартамента.

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