|США и Великобритания договорились бороться с применением химического оружия в Сирии
|23.04.2018 01:40
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Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Великобритании Борис Джонсон на полях министерской встречи стран G7 в Торонто в воскресенье обсудили двусторонние вопросы, а также Сирию, Иран и КНДР. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, передает
По ее словам, дипломаты “обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы, включая Сирию, Иран и КНДР”, “и.о. госсекретаря Салливан и министр иностранных дел Джонсон согласились продолжить работать с целью положить конец использованию сирийским режимом химического оружия ”, - добавила представитель Госдепартамента.
Как сообщал сирийские повстанцы оставляют еще один анклав близко Дамаска.
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