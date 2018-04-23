Активисты "Руху нових сил" приехали к генпрокурору Юрию Луценко с
требованием расследовать дела против президента Украины Петра
Порошенко. Активисты устроили пикник и поиграли в мяч у дома
генпрокурора Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook "После флешмоба у дома
Луценко с требованием расследовать дела против Порошенко
(президент Украины Петр Порошенко. – ) и уйти в отставку,
активисты устроили пикник. Говорят, бросают мяч, как коррупционеры
бросаются законами!", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/Ruhnovihsyl/posts/1966199533693877
До этого "Рух нових сил" проводил автопробег к дому Луценко 24
февраля. Несколько десятков людей организовали у его дома небольшой
митинг.
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