Активисты "Руху нових сил" приехали к генпрокурору Юрию Луценко с требованием расследовать дела против президента Украины Петра Порошенко. Активисты устроили пикник и поиграли в мяч у дома генпрокурора Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook "После флешмоба у дома Луценко с требованием расследовать дела против Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) и уйти в отставку, активисты устроили пикник. Говорят, бросают мяч, как коррупционеры бросаются законами!", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/Ruhnovihsyl/posts/1966199533693877 До этого "Рух нових сил" проводил автопробег к дому Луценко 24 февраля. Несколько десятков людей организовали у его дома небольшой митинг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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