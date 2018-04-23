Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина “сильным человеком, перед которым никогда нельзя выглядеть слабым”. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал Fox News.

“Путин — сильный человек, перед ним нельзя выглядеть слабым. Когда вы слабы, он это использует”, — заявил Макрон.

“Путин сильный, умный и не наивный. Он вмешивается везде, в США и в Европе, чтобы ослабить нашу демократию, потому что считает, что это хорошо для его страны. Именно следовательно мы не должны быть слабыми”, — подчеркнул французский президент.

Макрона добавил, что: “Он хочет Великой России. Люди гордятся его политикой. Путин очень жесток с меньшинствами и со своими противниками, его идея демократии мне не близка”.

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Как сообщал президент Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему тогдашним президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду — Большой крест ордена Почетного легиона.

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