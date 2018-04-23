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Армянская оппозиция заявила о 160 тыс. участников митинга в центре Еревана
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23.04.2018 02:00
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Армянский оппозиционный активист Рубен Рубинян рассказал, что
полиция насчитала в центре Еревана 35 тыс. протестующих, однако по
факту участников протестов намного больше. Полиция насчитала
на митинге в Армении 35 тыс. человек Фото: ЕРА Рубинян
отметил, что полиция насчитала на митинге 35 тыс. человек и
обратился к президенту Саргсяну, что оппозицию поддерживает не
не 7 – 8%.До этого 22 апреля Саргсян заявил, что
оппозиция, набравшая на парламентских выборах 7−8%, не имеет
права говорить от имени народа.9 апреля Армения перешла к
парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым
президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава
государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С
2008-го по 2018 год президентом Армении был Серж Саргсян.16 апреля
демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот
день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные
столкновения между правоохранителями и участниками протестных
акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило
46 человек, в том числе шестеро полицейских. Лидер
протестов Никол Пашинянзаявил 17 апреля о начале бархатной
революции. В этот день на специальном заседании Национального
собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали
премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения
Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его
резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали
проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с
Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После
провала переговоров оппозиция возобновила протестную
акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным
"Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек.
По данным Генпрокуратуры Армении, задержаны в том числе
три депутата Национального собрания.Евросоюз призвал
власти страны освободить задержанных участников протеста,
которые не нарушали закон.
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