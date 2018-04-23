Армянский оппозиционный активист Рубен Рубинян рассказал, что полиция насчитала в центре Еревана 35 тыс. протестующих, однако по факту участников протестов намного больше. Полиция насчитала на митинге в Армении 35 тыс. человек Фото: ЕРА Рубинян отметил, что полиция насчитала на митинге 35 тыс. человек и обратился к президенту Саргсяну, что оппозицию поддерживает не не 7 – 8%.До этого 22 апреля Саргсян заявил, что оппозиция, набравшая на парламентских выборах 7−8%, не имеет права говорить от имени народа.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Серж Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Лидер протестов Никол Пашинянзаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным "Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек. По данным Генпрокуратуры Армении, задержаны в том числе три депутата Национального собрания.Евросоюз призвал власти страны освободить задержанных участников протеста, которые не нарушали закон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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