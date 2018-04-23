В Украине только 24% граждан имеют сбережения на пенсию

По результатам проекта USAID "Трансформация финансового сектора", большинство украинцев, 57%, отмечают, что не готовы откладывать деньги не пенсию. В то же время 68% респондентов прогнозируют, что не будут получать достаточной пенсии, передает со ссылкой на .

В то же время 39% украинцев отдают предпочтение сбережениям наличных в иностранной валюте. Меньше, 32% - наличных в гривне.

Кроме того, почти половина опрошенных украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тыс грн ежемесячно. Еще 36,5% называют достаточной пенсию 5-10 тыс. грн. 16% говорят, что должны получать более 10 тыс грн ежемесячно.

С 1 апреля 2018 года в Украине меняется порядок перерасчета пенсий работающих пенсионеров. Если раньше они должны были обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, то теперь перерасчет будет происходить автоматически.

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