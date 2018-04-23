В Раве-Русской Жовкивского р-на Львовской обл. столкнулись пригородный поезд и микроавтобус, передает со ссылкой на .

"22 апреля в 4:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Рава-Русская Жовкивского района по ул. Наливайко, водитель автомобиля Sprinter, на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулся с пригородным поездом сообщением Львов - Рава-Русская", - говорится в сообщении ГСЧС Львовской обл.

Погибших и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В Бугском р-не Львовской обл. 9 апреля сошел с рельсов и перевернулся товарный поезд. В результате заблокировано движение электропоезда "Ровно - Львов".

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