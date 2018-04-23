Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что возвращение
России в формат "Большой восьмерки" зависит от Москвы. Маас: Ничего
не поменялось Фото: ЕРА "Возврат России возможен только в случае,
если будет устранена причина ее исключения. В этом вопросе ничего
не поменялось, на данный момент это не является темой для
дискуссии", – сказал дипломат.По его словам, возвращение РФ в
G8 "лежит исключительно на самой России".Страны G7 отказались
от формата "Большой восьмерки" c Россией в марте 2014 года
из-за аннексии Крыма.В апреле 2016 года Штайнмайер сказал,
что без России не уладить ни один из крупных международных
конфликтов. В 2015 году он заявлял, что возврат к формату
G8 возможен после того, как Запад и Кремль "смогут преодолеть
препятствия" по вопросам Украины и Сирии.
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