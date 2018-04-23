Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что возвращение России в формат "Большой восьмерки" зависит от Москвы. Маас: Ничего не поменялось Фото: ЕРА "Возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. В этом вопросе ничего не поменялось, на данный момент это не является темой для дискуссии", – сказал дипломат.По его словам, возвращение РФ в G8 "лежит исключительно на самой России".Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" c Россией в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.В апреле 2016 года Штайнмайер сказал, что без России не уладить ни один из крупных международных конфликтов. В 2015 году он заявлял, что возврат к формату G8 возможен после того, как Запад и Кремль "смогут преодолеть препятствия" по вопросам Украины и Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки россии большой дел иностранных восьмерки Теги: мир