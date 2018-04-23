В рамках Кубка Европы между кадетов в чешском Теплице двое уроженцев Украины завоевали две награды, передает со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

В поединке за третье место на пьедестале почета днепрянин Олег Вередиба победил киевлянина Антона Клейноса.

Еще один днепрянин Артем Бубырь также стал бронзовым призером. В схватке за третье место наш спортсмен взял верх над Владимиром Старком из Германии.

Шанс завоевать призовое место было у Владиславы Снитко из Киева в категории до 48 килограммов. Но она проиграла Эллин Хеннингер из Нидерландов и стала в итоге пятой.

Отметим, что в шаге от медали остановилась еще одна представительница Днепра Руслана Булавина в весе свыше 70 килограммов. В поединке за третье место она проиграла Анне Сантос из Бразилии.

Добавим также, для Вередибы это уже четвертая международная награда нынешнего сезона. Он был серебряным призером на континентальных кубках в Берлине и Загребе, а также “бронзовым” в Фолоници.

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