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Жириновский: Зачем России иметь такую же экономику, как в Китае, если нас в десять раз меньше?
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23.04.2018 02:32
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экономика Китая большая
за счет большой численности населения, а успехи США связаны с тем,
что американцы "все воруют". Жириновский заявил, что Россия берет
"качеством" Фото: ldpr.ru "У нас есть честное первое место по
многим позициям. И не надо говорить дурацкие фразы, что "экономика
Китая в десять раз больше". У него население в десять раз больше!
Нам зачем иметь такую же экономику, как в Китае, если нас в десять
раз меньше?" – отметил он.Жириновский добавил, что успехи США
связаны с тем, что Америка "ворует все, свозит со только
мира"."Надо сравнивать сопоставимые вещи. Сколько чего приходится
на 100 тыс. населения. Вот здесь у нас цифры совершенно другие. И
не надо брать страны, у которых огромное население, или всю жизнь
они занимаются колонизацией, или Польша живет на чужих землях.
Хорошо жить на чужой земле, кто-то освоил, облагородил, мы пришли,
великие поляки, и живем там. А пахали там русские крестьяне. Живите
дома все, на своей земле", – подытожил он.Российский ВВП меньше
американского почти в 15,5 раз, китайского – в 9,5 раз (по
другим оценкам, в 14 раз). Доля России в мировой экономике –
1,77%. При этом Россия занимает первое место в мире по территориям
(Китай на третьем месте, а США, – на четвертом). По
численности населения Россия находится на девятом месте между стран
мира с населением 142,5 млн человек. При этом рождаемость
в России в 2017 году упала до минимума за последние 10
лет. В Китае проживает более 1,3 млрд человек (первое место в
мире), а в США, – 322,6 млн (третье место).
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