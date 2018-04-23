Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экономика Китая большая за счет большой численности населения, а успехи США связаны с тем, что американцы "все воруют". Жириновский заявил, что Россия берет "качеством" Фото: ldpr.ru "У нас есть честное первое место по многим позициям. И не надо говорить дурацкие фразы, что "экономика Китая в десять раз больше". У него население в десять раз больше! Нам зачем иметь такую же экономику, как в Китае, если нас в десять раз меньше?" – отметил он.Жириновский добавил, что успехи США связаны с тем, что Америка "ворует все, свозит со только мира"."Надо сравнивать сопоставимые вещи. Сколько чего приходится на 100 тыс. населения. Вот здесь у нас цифры совершенно другие. И не надо брать страны, у которых огромное население, или всю жизнь они занимаются колонизацией, или Польша живет на чужих землях. Хорошо жить на чужой земле, кто-то освоил, облагородил, мы пришли, великие поляки, и живем там. А пахали там русские крестьяне. Живите дома все, на своей земле", – подытожил он.Российский ВВП меньше американского почти в 15,5 раз, китайского – в 9,5 раз (по другим оценкам, в 14 раз). Доля России в мировой экономике – 1,77%. При этом Россия занимает первое место в мире по территориям (Китай на третьем месте, а США, – на четвертом). По численности населения Россия находится на девятом месте между стран мира с населением 142,5 млн человек. При этом рождаемость в России в 2017 году упала до минимума за последние 10 лет. В Китае проживает более 1,3 млрд человек (первое место в мире), а в США, – 322,6 млн (третье место). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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