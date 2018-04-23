Глава Украины Павел Климкин прибыл в Торонто. Там состоится встреча глав стран "Большой семерки", передает со ссылкой на .

"Уже в Торонто. Говорить буду о украинцах, которых незаконно удерживает . Также о деле Владимира Балуха. Человека пытаются взломать за открытую проукраинскую позицию", - написал в Twitter глава Украины.

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав стран "Большой семерки". Правда в 1994 году в Виннипеге состоялась посвященная Украины ad-hoc встреча министров иностранных дел стран.

Ожидается, что главной темой встречи министров станут пути построения более мирного и безопасного мирового будущего.

Страны-участницы "Большой семерки" требуют от России раскрыть всю информацию о программе разработки химического оружия "Новичок", которым в Великобритании отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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