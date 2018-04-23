Киевляне и гости столицы смогут воспользоваться велосипедом и вернуть его в любой пункт проката, установленный в городе.

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К началу лета в Киеве заработает 27 пунктов байкшеринга, или велопроката. Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, информирует svodka.net.

«Преимущество байкшеринга в том, что киевляне и гости столицы смогут воспользоваться велосипедом и вернуть его в любой пункт проката, установленный в городе», — объяснил он.

Всего в столице намерены установить около 300 пунктов проката велосипедов.

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«Компании, которые будут заниматься установкой таких пунктов велопроката в Киеве, будут выбраны на инвестицинном конкурсе, однако это требует больше времени», — пояснили Delo.UA в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Куратор велосипедных вопросов Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Даниленко рассказала, как будут выглядеть обещанные пункты проката.

«Вeлопарковки будут бeз стоек, вeлосипeды оборудованы GPS и блокироваться замком на заднем колeсе. Такая систeма нe требует установления дополнительных стоек, следовательно ее легко реализовать», — рассказала она.

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Стоянки будут площадью 4-8 кв. м, обозначены краской и оборудованы информационным стeндом. Хотя система не будет предусматривать стоек, такие парковки нужны, чтобы вeлосипeды нe были хаотично разбросаны по городу. Система велопроката сначала будет рассчитана до 300 таких парковок. Все будет зависеть от результатов конкурса.

Также в этом году на развитие велоинфраструктуры из бюджета города было выделено 50 млн грн. Эти средства пойдут на восстановление и достройку веломаршрута «Троещина — Центр» и на проектирование 3 магистральных велопутей, которые городская власть определила как первоочередные: «Оболонь — Подол», «Соломенка — Центр», «Виноградарь — Центр».

Напомним, что система байкшеринга в Украине уже успешно работает во Львове и Виннице.

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