Аваков прокомментировал отставку Деевой Дееву уволили по собственному желанию. Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал увольнение своей заместительницы Анастасии Деевой. Об этом сообщает Новое время, информирует еizvestia.com. «С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы», — написал он в своем Twitter. Глава МВД также поблагодарил свою бывшую коллегу за службу. Ранее сообщалось, что Дееву уволили по собственному желанию. Читайте: Гендиректор "Укроборонпрома" подал в отставку Напомним, что 24-летнюю Анастасию Дееву назначили заместителем министра МВД по вопросам евроинтеграции в ноябре 2016 года. В Сети разгорелся скандал из-за юного возраста девушки. Глава МВД Аваков встал на ее защиту. Он заявил, что должность заместителя министра — это только лишь функция и не важно, какой возраст у человека, который ее занимает.

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